OPPO Find N5 ha una "piega impercettibile": ecco tutte le certificazioni del nuovo pieghevole super sottile

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa questo significa per il pieghevole, che da noi, lo ricordiamo, si chiamerà OnePlus Open 2.

OPPO ha annunciato che il suo prossimo smartphone pieghevole, Find N5, ha ottenuto tre importanti certificazioni TÜV Rheinland, ente tedesco noto per i suoi rigorosi standard di qualità. Le certificazioni ottenute sono "Worry Free Folding", "Imperceptible Crease" e IPX9 , a garanzia della resistenza e della qualità del dispositivo.

Le certificazioni di Oppo Find N5

La certificazione "Worry Free Folding" riguarda la cerniera dell'OPPO Find N5, realizzata con una lega di titanio che le conferisce robustezza e longevità. La certificazione "Imperceptible Crease" riguarda invece la piega del display, che grazie alla tecnologia Waterfall di quarta generazione e al rivestimento UTG (Ultra-Thin Glass) dovrebbe risultare molto meno evidente rispetto al modello precedente.

Le certificazioni di OPPO Find N5

Infine, la certificazione IPX9 indica che il dispositivo è in grado di resistere a getti d'acqua calda ad alta pressione, oltre ad essere protetto dall'immersione (IPX8) e da schizzi e ondate di liquido. Si parla di pressioni comprese tra 80 e 100 bar e temperature tra i 75 e gli 85 °C per qualche minuto senza subire danni. Non c'è invece la certificazione contro la polvere, ma è prassi negli smartphone pieghevoli a causa della cerniera.

L'OPPO Find N5, o OnePlus Open 2 se preferite, si preannuncia insomma come un dispositivo molto resistente, oltre che super sottile: ecco le prime immagini di confronto con delle monetine.

