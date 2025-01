Oppo Find N5 è davvero sottile, come la porta USB-C: ecco le prime immagini di confronto con delle monetine

Le immagini di Oppo Find N5

Dalle immagini l'Oppo Find N5 sembra essere davvero sottilissimo: un'immagine lo confronta con una pila di quattro carte di credito, mentre in altre foto appare notevolmente più sottile di un iPhone 16 Pro Max.

Oppo Find N5 a confronto con 4 carte di credito

Oltre al design ultrasottile, il Find N5 vanta anche un'eccellente resistenza all'acqua. Zhou ha infatti annunciato che il dispositivo possiede una certificazione IPX9, garantendo la massima protezione contro getti d'acqua ad alta temperatura e alta pressione. Il telefono è inoltre certificato IPX8 per l'immersione in acqua e IPX6 per getti d'acqua a temperatura inferiore.

Oppo Find N5 a confronto con iPhone

Il Find N5 dovrebbe essere messo in commercio in Cina il mese prossimo. È probabile che, come accaduto per il Find N3 (arrivato in occidente come OnePlus Open), anche questo nuovo modello arrivi sul mercato globale con il nome di OnePlus Open 2, sfidando i pieghevoli di Samsung e Google. Non ci resta che attendere per scoprire tutte le caratteristiche di questo promettente dispositivo.

Voi che ne pensate? Siamo arrivati davvero al limite per lo spessore degli smartphone? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto vivo ha annunciato X200 Pro, un top di gamma da 1300 euro con ottiche ZEISS e 4 anni di aggiornamenti.