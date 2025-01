Sajin Komamura si scatena nel nuovo gameplay trailer di Bleach: Rebirth of Souls

Proprio come visto nel manga e anime di Bleach, lo stile di comattimento di Komamura si basa sulla sua forza erculea tramite la quale esegue dei poderosi fendenti in grado di colpire i bersagli anche dalla distanza. Il suo repertorio include anche l'attacco dalla distanza Ten Ken delle manate con gli arti giganti dello spirito kokujo Tengen Myo-oh.

Il roster di Bleach: Rebirth of Souls a quanto pare sarà piuttosto grande e variegato, come sembrerebbe confermata dal ritmo con cui Bandai Namco pubblica i gameplay trailer dedicati ai singoli combattenti del gioco. Oggi è il turno del personaggio n.26, ovvero Sajin Komamura , il capitano della tredicesima divisione del Gotei 13, di cui possiamo vedere un assaggio delle sue abilità nel filmato sottostante.

Bleach: Rebirth of Souls arriverà nei negozi a marzo

Come tutti gli altri personaggi di Bleach: Rebirth of Souls, anche Komamura può potenziarsi nello stato Awakening. In questo caso il personaggio attiva il Bankai evocando lo spirito gigante Tengen Myo-Oh, aumentando drasticamente potenza e portata dei suoi colpi. La contropartita è che questa forma ha una durata limitata e termina consumando tutto il Reishi, renendo impossibile successivamente utilizzare il Ten Ken.

Bleach: Rebirth of Souls sarà disponibile dal 21 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Pochi giorni fa Bandai Namco ha pubblicato anche un trailer panoramico che illustra le caratteristiche del gioco, del gameplay e delle modalità disponibili, anticipando anche l'arrivo di personaggi DLC dall'arco narrativo Thousand-Year Blood War di Bleach.