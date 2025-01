C'è un gioco erotico gratis su Steam, ma dovete sbrigarvi a riscattarlo

Come ottenerlo

Considerando la natura del gioco, non possiamo darvi il link diretto alla pagina del gioco, ma possiamo spiegarvi come arrivarci. Andate su Steam, cercate "HuniePop" nella barra di ricerca e aggiungete il gioco alla vostra libreria. Considerate che avete tempo fino alle 19:00 per averlo, quindi dovete davvero sbrigarvi.

HuniePop su Steam

Nel caso non riusciste a trovarlo, dovete modificare le opzioni relative ai contenuti per adulti dalle impostazioni. Il gioco racconta la storia di una fatina che decide di aiutarci ad avere successo con le ragazze, insegnandoci le tecniche di seduzione e spiegandoci come comportarci nelle diverse situazioni che possono capitare. Il tutto si traduce in un match 3 narrativo con migliaia di linee di dialogo, in cui si raccolgono oggetti da regalare alle ragazze (otto in totale) e si fanno scelte per conquistarne la fiducia. Riuscirete a superare la vostra proverbiale timidezza grazie ai consigli della fatina Kyu?