Un trailer di Bleach Rebirth of Souls presenta le modalità e il season pass DLC di Thousand-Year Blood War

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Bleach: Rebirth of Souls che offre una panoramica dei sistemi di gioco e delle modalità che i giocatori potranno affrontare in questo picchiaduro basato sul manga e anime di Tite Kubo.

Bleach: Rebirth of Souls è in arrivo su PC e console a marzo

Dal filmato apprendiamo che Bleach: Rebirth of Souls avrà un sistema di combattimento che ruota attorno tre tipologie di tecniche, ovvero di attacco, spezzaguardia e guardia, che sarà necessario sfruttare per avere la meglio assieme a contrattacchi e colpi dalla distanza. Una volta che un personaggio subisce un certo quantitativo di danni attiva il suo Awakening, ottenendo maggiore potenza e in alcuni casi un moveset sostanzialmente differente, che potrebbe ribaltare le sorti dei match.

Viene confermata la presenza di una modalità Storia che seguirà le imprese di Ichigo Kurosaki dall'inizio della storia fino alla conclusione dell'arco narrativo degli Arrancar. Inoltre, ci saranno anche una modalità Storia Segreta, che approfondisce la narrativa dal punto di vista di vari personaggi. Nella modalità Battaglia, invece, i giocatori potranno mettersi alla prova offline e online contro altri giocatori, mentre nella modalità Missione dovranno vincere scontri completando degli obiettivi specifici.

Bleach: Rebirth of Souls sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 21 marzo. In precedenza abbiamo visto un trailer dedicato alle abilità di Shunsui Kyoraku.