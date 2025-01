EA Sports FC 25 svela i TOTY, la squadra con i migliori calciatori del 2024 maschili e femminili

È tempo di TOTY per EA Sports FC 2025, ovvero la Squadra dell'Anno composta dai migliori giocatori di calcio che si contraddistinti durante il corso del 2024. Electronic Arts oggi ha svelato i 22 calciatori d'élite nel panorama del calcio maschile e femminile votati dalla community del gioco.

I giocatori selezionati vengono poi inclusi in una squadra speciale per Football Ultimate Team con statistiche potenziate. Nello specifico, gli attaccanti saranno disponibili in EA Sports FC 25 a partire da domani, 18 gennaio, seguiti dai centrocampisti il 19 gennaio e infine dai difensori e i portieri dal 21 gennaio. I roster completi dei TOTY saranno aggiunti al pool di elementi accessibili di Football Ultimate Team dal 23 al 31 gennaio.

Per quanto riguarda, invece, EA Sports FC Mobile, la Squadra dell'Anno maschile sarà disponibile a partire dal 21 gennaio in concomitanza con un evento in-game con tre Capitoli TOTY, Icone TOTY e uno Star Pass dedicato che si concluderà il 6 marzo.