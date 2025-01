Corsair K70 Pro TKL, la recensione della tastiera da gaming con tecnologia Hall Effect

L'impiego di interruttori magnetici Hall Effect implica per il momento delle limitazioni, in questo caso una connettività esclusivamente cablata ; ma consente di offrire agli utenti regolazioni inedite e avanzate, su tutte la possibilità di modificare liberamente il punto di attuazione dei tasti per ottenere una reattività istantanea durante le sessioni di gioco, supportata anche da un polling rate da 8.000 Hz. Corsair ha coniugato queste sofisticate soluzioni con una qualità costruttiva notevole, dando vita a un prodotto di livello premium che inevitabilmente si presenta nei negozi ad un prezzo importante : 189,99€ sul sito ufficiale, qualcosa di più su Amazon, almeno in questo momento.

Corsair K70 Pro TKL è la nuova tastiera da gaming con tecnologia Hall Effect : la stessa che negli ultimi anni è diventata un requisito fondamentale per i controller di fascia medio-alta, ma che nell'ambito delle tastiere non è ancora molto diffusa; anzi, Corsair è uno dei pochi produttori di fama internazionale a utilizzarla.

Abbiamo accennato ai compromessi che le tecnologie magnetiche per il momento impongono di fare lato connettività, e infatti la Corsair K70 Pro TKL funziona unicamente in modalità cablata USB. La tastiera è dotata di due piedini estraibili, stranamente dotati di un'unica altezza, di un sistema di illuminazione RGB come al solito molto completo e supportato da copritasto shine-through che può essere in PBT o ABS, in quest'ultimo caso risparmiando 10€.

In tal senso il tasto multimediale e la manopola multifunzione vanno a completare la dotazione della tastiera in ambito entertainment, lo splendido poggiapolsi magnetico imbottito in memory foam aumenta in maniera significativa il comfort durante la normale digitazione e l'impiego di due strati di materiale fonoassorbente smorza qualsiasi riverbero indesiderato.

I progettisti non hanno dimenticato la versatilità, sia chiaro: sebbene il formato tenkeyless, privo cioè di tastierino numerico, vada per certi versi a limitare l'ambito di impiego della K70 Pro TKL nelle applicazioni office, la presenza di un pulsante per la modalità gaming permette di separare in maniera netta le configurazioni e di personalizzare ulteriormente l'esperienza, compatibile non solo con PC ma anche PlayStation e Xbox.

Chiaramente un'enfasi sulla reattività e sulla precisione avrebbe poco senso in presenza di frequenze di aggiornamento standard, ed è per questo che la K70 Pro TKL può contare su di un polling rate pari a 8.000 Hz , capace di supportare in maniera davvero efficace gli strumenti che Corsair ha messo a disposizione dei possessori di questa tastiera.

Corsair ha inoltre implementato una tecnologia per molti versi simile all'anti-ghosting, FlashTap, pensata appositamente per il Rapid Trigger: utilizzando il software gratuito iCUE è possibile stabilire dei principi di priorità che consentono al sistema di non incartarsi laddove vengano rilevate due pressioni contemporanee, scegliendo di dare la precedenza alla prima o all'ultima battuta.

Non si tratta solo di questo, tuttavia: il punto di attuazione regolabile degli switch, che possono passare da 0,1 a 4 millimetri con incrementi di 0,1 millimetri, permette non solo di aumentare la reattività della pressione per un input istantaneo, ma anche di creare combinazioni in grado di donare a ogni tasto il feeling di un controllo analogico , cambiando l'intensità dell'azione assegnata in base alla pressione.

Come anticipato in apertura, la tecnologia Hall Effect rappresenta senza dubbio il principale tratto caratteristico della Corsair K70 Pro TKL. La tastiera monta infatti degli interruttori magnetici Corsair MGX Hyperdrive prelubrificati, costruiti per sopportare 150 milioni di battute e dotati di funzionalità Rapid Trigger, che consente l'attivazione istantanea dei tasti.

Alcuni mesi fa Steam ha vietato l'uso di tecnologie che includano un qualche tipo di automazione degli input, e la funzionalità FlashTap della Corsair K70 Pro TKL ricade in questa categoria. Il suggerimento fornito dal produttore è dunque quello di assicurarsi che FlashTap sia disattivato prima di cimentarsi con giochi come Counter-Strike 2. Trovate ulteriori dettagli visitando questa pagina .

Non ultimo, il poggiapolsi magnetico rappresenta un'aggiunta di grande importanza per la K70 Pro TKL, capace non solo di arricchirne il design grazie a scelte molto eleganti ma anche di contribuire in maniera decisiva all'ergonomia . Le dimensioni della tastiera sono pari a 366 x 135 x 39,8 millimetri, mentre il peso che abbiamo rilevato è di 958 grammi: leggermente inferiore a quello dichiarato.

La plancia in alluminio spazzolato nero conferisce certamente carattere al dispositivo, e sebbene la cornice e la struttura inferiore siano realizzati in semplice plastica, abbiamo molto apprezzato il disegno sul fondo e l'inserto centrale, tondo e lucido, dedicato al logo Corsair; nonché i piedini gommati, che contribuiscono alla stabilità durante la digitazione.

Sul piano del design, la Corsair K70 Pro TKL riesce a distinguersi dalle altre tastiere dello stesso produttore: da un lato per via del fattore di forma tenkeyless che le dona grande compattezza, dall'altro per la disposizione dei tre pulsanti extra in alto a destra : quello per la modalità gaming, il tasto multimediale e la manopola multifunzione.

Esperienza d'uso

Esattamente come per i controller, esiste la possibilità che la tecnologia Hall Effect rappresenti la "next big thing" per le tastiere da gaming: un potenziale game changer in grado di introdurre funzionalità inedite che possano elevare l'impiego di questi dispositivi all'interno delle esperienze per cui si pongono rendendoli la scelta migliore dal punto di vista competitivo.

La Corsair K70 Pro TKL con la modalità gaming attiva

Tanto l'attivazione istantanea quanto la pressione progressiva associata alle azioni solitamente abbinate ai controlli analogici puntano in maniera chiara in questa direzione, consegnandoci strumenti inediti e potenti, che possono donarci un sostanziale spunto durante i frenetici scontri a fuoco di Call of Duty: Black Ops 6 o di Apex Legends.

Sotto questo aspetto, la nostra esperienza con la Corsair K70 Pro TKL è stata davvero piacevole e gratificante, visto che la tastiera si è mostrata fin da subito capace di supportare in maniera puntuale qualsiasi stile di gioco e qualsiasi esigenza sul fronte delle personalizzazioni, volendo anche estetiche grazie alle tante opzioni per l'illuminazione RGB.

Il dettaglio dei controlli extra della Corsair K70 Pro TKL

Al netto del formato tenkeyless, che per alcune operazioni può essere limitante pur contribuendo all'estetica, anche nell'utilizzo di tutti i giorni, fra navigazione web e applicazioni office (nonché la scrittura di questa stessa recensione), la tastiera si è rivelata assolutamente all'altezza della situazione: precisa e comodissima da usare.