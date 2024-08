Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL, la recensione della tastiera da gaming compatta e sottile

La Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL risponde a un'esigenza precisa dell'azienda svizzera, ovverosia portare nei negozi una tastiera da gaming wireless, compatta, sottile e dotata di una componentistica di alto livello, ma ad un prezzo sostanzialmente inferiore rispetto alla ben nota G915, pari a 165€ su Amazon. Come ci sono riusciti? Lavorando sui materiali, in primo luogo: la G515 è caratterizzata da uno chassis interamente in plastica anziché disporre di una plancia in metallo, ma in termini di qualità costruttiva tale rinuncia in realtà non pesa più di tanto, né incide sulla straordinaria sensazione di robustezza del dispositivo.

Caratteristiche tecniche della Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Partiamo proprio dall'hardware, che scende a ben pochi compromessi: la Logitech G G515 LIGHSTPEED TKL è appunto una tastiera tenkeyless, priva del tastierino numerico e dotata di una tripla connettività (USB cablato, LIGHSTPEED Wireless e Bluetooth) selezionabile attraverso dei piccoli pulsanti presenti nella parte sinistra del dispositivo, mentre a destra troviamo un selettore per l'accensione. Disponibile solo nella colorazione nera laddove si desideri il layout italiano, la G515 dispone di switch GL meccanici a profilo ribassato, con un punto di attuazione di soli 1,3 millimetri ed una forza di attuazione pari a 45 grammi con gli switch di tipo tattile, gli unici accessibili nella versione nostrana. La distanza totale della corsa misura 3,2 millimetri, mentre i copritasto sono in BPT double-shot con finitura shine-through. Quest'ultima consente naturalmente alla tastiera di sfruttare appieno l'ottima illuminazione RGB presente, che può essere programmata tasto per tasto utilizzando il software gratuito G Hub. A proposito di programmazioni, anche questo modello supporta la tecnologia KEYCONTROL, di cui abbiamo parlato nella recensione della Logitech G Pro X 60, che consente di creare e personalizzare diversi profili e di condividerli online. La Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL con l'illuminazione RGB accesa In questo caso abbiamo un tasto dedicato alla modalità gioco, anch'essa completamente regolabile, mentre in termini di autonomia la batteria può durare fino a 600 ore con l'illuminazione spenta e fino a 36 ore con l'illuminazione accesa e impostata al massimo della luminosità, ovviamente con tanti valori intermedi a seconda delle vostre preferenze e abitudini: durante i nostri test abbiamo potuto verificare che si tratta di indicazioni accurate. Scheda tecnica Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Formato: compatto TKL, senza tastierino numerico

compatto TKL, senza tastierino numerico Layout: ISO ITA

ISO ITA Compatibilità: PC

PC Interruttori: GL meccanici tactile

GL meccanici tactile Copritasto: PBT double-shot

PBT double-shot Programmazione: sì, KEYCONTROL

sì, KEYCONTROL Connettività: cablata via USB, LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth

cablata via USB, LIGHTSPEED Wireless, Bluetooth Illuminazione: RGB programmabile

RGB programmabile Batteria: fino a 600 ore

fino a 600 ore Software: Logitech G Hub

Logitech G Hub Dimensioni: 368 x 150 x 22 millimetri

368 x 150 x 22 millimetri Peso: 880 grammi

Design L'approccio low profile parte da un'esigenza pratica, è chiaro, ma ha decisamente il suo perché in termini di design e la Logitech G G515 LIGHSTPEED TKL lo dimostra in maniera molto chiara, fin dalla prima occhiata. Ci troviamo infatti di fronte a una tastiera davvero bella da vedere, sia per lo spessore estremamente contenuto (appena 22 millimetri), sia per l'alternanza di due tonalità di grigio che però si nota solo da determinate angolazioni. Lo spessore estremamente ridotto della Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL L'illuminazione RGB aggiunge in questo caso un certo valore al dispositivo visto che i copritasto shine-through rendono tale funzione anche pratica oltre che estetica e il disegno minimale sia sul fronte che sul retro completano il quadro di un prodotto davvero molto elegante e raffinato, che include anche una piccola rientranza sul fondo per collocare l'adattatore wireless USB.

Esperienza d'uso La G515 LIGHSTPEED TKL si presta con disinvoltura a qualunque impiego, com'era lecito attendersi: bellissima su qualsiasi scrivania, dispone di tre gradi di inclinazione grazie ai doppi piedini ma anche stavolta rinuncia al design hotswap: una caratteristica che Logitech in verità non sembra aver mai tenuto in grandissima considerazione. La Logitech G G515 LIGHSTPEED TKL durante l'uso Ad ogni modo, nell'utilizzo office c'è di che essere entusiasti, a maggior ragione se preferite le soluzioni a basso profilo: gli switch GL meccanici offrono una corsa tutto sommato generosa e un'ottima resistenza alla pressione, restituendo ottimi feedback durante la scrittura, una grande precisione e un'eccellente stabilità, il tutto con un click estremamente asciutto grazie agli strati isolanti collocati all'interno. Lato gaming, la tecnologia KEYCONTROL fa tutta la differenza del mondo e permette di sbizzarrirsi davvero con le personalizzazioni, creando profili estremamente precisi (con fino a quindici funzioni per singolo tasto!) che vanno in qualche modo a compensare la mancanza di controlli fisici extra, come ad esempio la tradizionale rotella per il volume. Il dettaglio dei copritasto della Logitech G G515 LIGHSTPEED TKL Queste funzionalità producono poi risultati tangibili una volta in gioco, specie quando si prende confidenza con le scorciatoie rapide (ma volendo è anche possibile semplificare al massimo affidandosi alla sola modalità gioco, con il suo pulsante dedicato), supportando il nostro stile a prescindere dal genere che preferiamo.

Conclusioni Prezzo 165 € Acquistalo qui Multiplayer.it 8.5 La Logitech G515 LIGHTSPEED TKL è una tastiera da gaming compatta dal design elegante e minimale, davvero molto bella da vedere, piacevolissima da utilizzare ed estremamente sottile. La tripla connettività, le tante funzionalità garantite dalla tecnologia KEYCONTROL e una componentistica di grande qualità la rendono un prodotto estremamente interessante, solido e robusto nonostante la plancia in plastica, che però contribuisce a mantenere il prezzo entro determinati limiti.