Un sito fa il punto sui giochi pubblicati esclusivamente per PS5 e Xbox Series X e S e non sono molti

Quanti giochi per console di ultima generazione, ossia PlayStation 5 e Xbox Series X e S, sono stati pubblicati? Non molti, a dire il vero, pur essendo passati poco meno di quattro anni dall'avvio della nona generazione. A fare il punto è stato l'utente LeGamer, che ha aperto una pagina su Backloggd proprio per mostrare che ci troviamo di fronte a una generazione anomala rispetto al passato .

Pochi ma buoni?

Ora è giusto precisare che per giochi per console di ultima generazione LeGamer ha inteso tutti quei titoli che non hanno, non hanno avuto e non avranno versioni per le console della generazione precedente. Quindi sono stati esclusi tutti quei titoli che hanno anche versioni PS4 e Xbox One.

Inoltre l'elenco include anche i giochi solo annunciati per PS5 e Xbox Series X e S, ma non ancora pubblicati, come Marvel's Wolverine per PS5 o Avowed per Xbox Series X e S. Alcuni potrebbero addirittura non essere mai pubblicati, come Prison Architect 2, visti i problemi del team di sviluppo.

Detto questo, in totale abbiamo solo 121 giochi usciti o in uscita esclusivamente per console della generazione attuale, che scendono sotto i 100 se togliamo i giochi non ancora arrivati sul mercato al momento di scrivere questa notizia. Alcuni sono imminenti, come Black Myth Wukong, mentre altri chissà quando li vedremo, come Perfect Dark.

Insomma, stiamo parlando di una generazione debole per quantità di uscite, con la vecchia che ancora tiene botta, in un ricambio generazionale che si è protratto più a lungo rispetto a quanto avvenuto in passato. Da notare anche che tra i giochi elencati ci sono remake e remastered, cosa che porta la cifra complessiva ancora più in basso, nel caso in cui volessimo considerare solo i giochi veramente nuovi.