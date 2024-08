Prison Architect 2 è stato rinviato a data da destinarsi a poche settimane dal lancio, ecco il motivo

Il motivo è che gli sviluppatori hanno bisogno di un lasso di tempo non indifferente per completare i lavori sul gioco, specialmente dopo che i feedback degli ultimi test interni hanno dimostrato che il gioco ha bisogno di " migliorare sia le performance che la qualità dei contenuti ".

Paradox ha annunciato di aver rinviato per la terza volta Prison Architect 2 a poche settimane dal debutto. Il lancio era previsto per il 3 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC, mentre al momento il publisher preferisce non sbilanciarsi su una nuova data di uscita.

Le parole di Paradox

"Abbiamo una notizia difficile da condividere: sfortunatamente, non pubblicheremo Prison Architect 2 il 3 settembre perché abbiamo bisogno di migliorare sia le performance che i contenuti del gioco. Si legge nel comunicato che annuncia il rinvio. "Le nostre recensioni interne e i gruppi di beta testing hanno messo in evidenza che ci sono delle aree del gioco che devono essere migliorate per potervi garantire la migliore esperienza possibile in Prison Architect 2."

"In questa fase, non possiamo impegnarci a fissare una nuova data di uscita, poiché dobbiamo rivalutare la portata del lavoro da svolgere prima che il gioco sia pronto per l'uscita. Nei prossimi mesi ci concentreremo sul miglioramento del gioco e sulla costruzione di un calendario di rilascio più solido. Questo significa anche che limiteremo la comunicazione con tutti voi fino a quando non avremo una tempistica con cui ci sentiamo a nostro agio".

"Questa decisione è in linea con il nostro impegno qui a Paradox di rivedere e migliorare la qualità dei contenuti pubblicati. Siamo convinti che ritardare Prison Architect 2 sia la strada migliore per il gioco, permettendoci di avere più tempo per offrire un'esperienza di alta qualità che onori l'eredità di Prison Architect".

Come accennato in apertura, si tratta del terzo rinvio per Prison Architect 2 nell'arco di pochi mesi. Il lancio inizialmente era previsto per il 26 marzo, poi è stato spostato al 7 maggio e successivamente al 3 settembre. Ora il gioco è sprovvisto addirittura di una data di uscita precisa, segno che i problemi riscontrati dai test interni potrebbero essere piuttosto impattanti, con la speranza che vengano risolti in tempi brevi.