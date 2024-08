I giocatori sono entusiasti per il ritorno di Morrigan in Dragon Age: The Veilguard

Andiamo con ordine. Bioware ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Dragon Age: The Veilguard con un nuovo trailer , in cui per brevi istanti fa la sua apparizione anche Morrigan, probabilmente il personaggio più amato della serie , la cui prima apparizione risale al primo capitolo e che è una presenza abbastanza fissa della serie.

La presenza di Morrigan in Dragon Age: The Veilguard è stata finalmente confermata nell'ultimo trailer pubblicato da BioWare pochi giorni fa. Secondo alcuni il suo ritorno potrebbe nascondere più di quel che sembra.

Teorie

Comunque sia, il suo ruolo pare più ampio e intrecciato nella storia di quello che sembra. Un utente di Twitter ha infatti notato che Morrigan indossa il copricapo di Flemeth, aprendo moltissime questioni, prima fra tutte una sul destino di Flemeth stessa (è una shapeshifter apparsa nei capitoli passati). Perché Morrigan ha il suo copricapo?

Le teorie dei fan non mancano. La più accreditata è che Morrigan possa essere proprio Flemeth, ossia che possa averne assorbito una parte. La tesi alternativa parte da Morrigan che beve nel pozzo di Mythal in Dragon Age: Inquisition: il suo nuovo aspetto sarebbe quindi legato alla volontà di Mythal.

Fortunatamente, non dovremo aspettare molto per scoprire cosa è successo a Morrigan, perché Dragon Age: The Veilguard uscirà il 31 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Costerà 70 euro su console e 60 euro su PC, con l'edizione da collezione da 150 euro in cui non è presente il gioco.