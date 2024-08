Dustborn o Arco? Cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocherete questo weekend? Lo sappiamo che fa caldo e che l'unica cosa che viene voglia di fare è di starsene a mollo nell'acqua per risvegliare la natura ittica che è dentro di noi, ma qualcosa bisogna pur giocare per passare il tempo. Magari la notte, quando fa un pochino più fresco e sedie e divani non ti si attaccano alla pelle. Purtroppo questa non è stata una settimana particolarmente ricca di uscite. Almeno non di uscite che abbiamo avuto modo di recensire. Immaginiamo che molti vorrebbero giocare a Black Myth Wukong, viste le buone recensioni emerse ieri, ma uscirà il 20 agosto, quindi non si può ancora (prossimo fine settimana, sorry). Comunque sia, vediamo quali sono le opzioni disponibili.

Arco Una delle scelte migliori potrebbe essere Arco, un videogioco a turni dall'anima retrò che offre una storia godibile e dai risvolti interessanti, sommata a un gameplay originale. Non è proprio imprescindibile dal lato dell'esplorazione, come scritto nella nostra recensione, ma non si può avere tutto dalla vita, non trovate? Uno dei luoghi visitabili in Arco Arco è disponibile soltanto per PC e Nintendo Switch. Quindi, se avete Xbox Series X e S o PlayStation 5, dovete guardare altrove.

Dustborn Dustborn è la seconda opzione della settimana. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un buon gioco, ma non senza qualche grosso difetto. Nella nostra recensione lo abbiamo descritto come un'avventura dall'ottimo cast e dalla storia ben scritta. Peccato per il sistema di combattimento non proprio eccezionale e per la mancanza di alcune limature, che penalizzano un po' l'esperienza. Dustborn è disponibile su PC e Xbox Series X e S.