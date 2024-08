Un video mostra gli enormi progressi fatti da Skyblivion, il remake di Oblivion fatto con il motore di Skyrim

C'è da precisare che Bethesda Softworks, lo studio di sviluppo di Oblivion e delle Elder Scrolls in generale, non è coinvolta nel progetto, anche se immaginiamo che non gli metterà i bastoni tra le ruote, visto che solitamente è tollerante e benevola verso le opere nate all'interno delle comunità dei suoi giochi.

Il team di sviluppo di Skyblivion, il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzato con il motore di The Elder Scrolls V: Skyrim, ha pubblicato un nuovo video per mostrare i progressi fatti negli ultimi mesi e per cercare volontari che aiutino a concludere i lavori sull'imponente opera, che sarà disponibile nel 2025.

Aiutare Skyblivion

Il filmato ci mostra in particolare due quest, come potete sentire perfettamente doppiate. Ci mostra anche diversi luoghi e il sistema di combattimento, che appare molto più rifinito di quello dell'Oblivion originale. Del resto Skyblivion non vuole essere un semplice remake 1:1, ma una versione migliorata del gioco, con integrate molte delle novità introdotte dalla comunità tramite mod. Insomma, potrebbe essere l'esperienza di Oblivion definitiva.

Se vi interessa aiutare nel progetto, date la vostra adesione nella pagina delle candidature presente sul sito ufficiale di Skyblivion. Come detto, il team di sviluppo ha confermato l'uscita nel 2025. Da mesi si parla anche di un'edizione rimasterizzata di The Elder Scrolls IV: Oblivion realizzata da Bethesda, ma per ora non se n'è saputo niente. Certe volte viene da chiedersi perché non adotta progetti come questo, aiutandoli nella realizzazione: sembrano ottimi, sono già pronti e sono molto amati dalla comunità.