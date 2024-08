Un utente ha speso 500.000 dollari su Steam per far salire di livello il suo account

Un utente Steam ha stabilito il nuovo record per il livello più alto di un account sulla piattaforma. Più precisamente ha portato il suo al livello 5.960. Per farlo ha speso la bellezza più di 500.ooo dollari, scegliendo la via più breve e costosa.

I livelli degli account Steam si guadagnano giocando e sbloccando distintivi. Tuttavia, è anche possibile acquistare i suddetti distintivi dal mercato interno per accelerare il processo. A cosa serve avere un livello account alto? A niente, in realtà, esibizionismo sociale, distintivi speciali e poco altro a parte, tanto che molti si limitano a giocare senza farci nemmeno troppo caso. Alcuni utenti molto ricchi si sono però messi a gareggiare a colpi di migliaia di dollari per far crescere di livello i loro account, per la gioia di Valve e di Freud.