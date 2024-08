Call of Duty: Modern Warfare Remastered è stato bombardato di recensioni negative per la chiusura di H2M MW2

La comunità l'attendeva al punto che molti avevano deciso di acquistare Call of Duty: Modern Warfare Remastered su Steam solo per poterla installare, tanto da averlo fatto risalire nella classifica dei giochi più venduti della piattaforma .

Call of Duty: Modern Warfare Remastered sta ricevendo un bombardamento di recensioni negative su Steam dopo la decisione di Activision di far chiudere l'attesissima mod H2M MW2 un giorno prima del lancio. Si tratta di una mod che aggiunge i contenuti di Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009) al primo capitolo rimasterizzato.

Lo sfogo della comunità

Come raccontato, H2M MW2 doveva essere lanciata il 16 agosto, ma Activision l'ha bloccata il giorno prima con una lettera di cessazione e desistenza. La risposta della comunità è stata massiccia. Le ultime, migliaia di recensioni di Call of Duty: Modern Warfare Remastered su Steam sono estremamente negative (solo il 5% è positivo) e fanno tutte (o quasi) riferimento alla cancellazione della mod.

"Ho preso il gioco solo per H2M, ho aspettato e aspettato e tada, cessazione e desistenza! Fottiti Activision, non vuoi mai rendere felici i tuoi clienti", ha scritto un giocatore.

"Lo sforzo di Activision per assicurarsi che tu non ti diverta con questo gioco è il più grande di sempre. Non vale il prezzo pieno, il multiplayer è ingiocabile e ogni mod che esce per provare a sistemarlo viene portata in tribunale ", ha scritto un altro utente.

Questi sono solo un paio di esempi di recensioni negative, con tanti che invitano i neo acquirenti a farsi rimborsare il gioco, se rientrano ancora nei termini stabiliti da Steam. Activision non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.