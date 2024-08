Dragon Age: The Veilguard ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer

Dragon Age: The Veilguard ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Electronic Arts con il nuovo trailer che potete vedere qui sotto: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 31 ottobre.

Contestualmente al reveal della data sono state aperte anche le prenotazioni della Standard Edition e della Deluxe Edition di The Veilguard, che garantiscono l'ottenimento di alcuni oggetti in-game esclusivi con cui personalizzare la propria esperienza in questo nuovo capitolo.

Dragon Age: The Veilguard ci metterà alla guida di Rook, un personaggio che avremo modo di creare da zero tramite un editor e che dovrà impegnarsi per diventare il condottiero di cui Thedas ha bisogno, l'unico in grado di riunire una squadra di guerrieri capaci di salvare il regno.

Oltre a Rook, durante la campagna del gioco avremo dunque l'opportunità di conoscere sette brillanti comprimari (Bellara, Davrin, Emmrich, Harding, Lucanis, Neve e Taash), ognuno proveniente da una diversa fazione leggendaria del mondo di Dragon Age, dotati di background e capacità peculiari.