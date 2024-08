Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 22 agosto, e non sono niente male

Gigantic è invece un multiplayer online battle arena in cui due squadre composte da cinque giocatori si sfidano all'interno di uno scenario perfettamente in linea con la tradizione di questo genere, con l'obiettivo di annientare il Guardiano del team avversario.

Neanche il tempo di ambientarsi e la struttura viene messa a ferro e fuoco da una rivolta dei detenuti , resi folli e letali dalla diffusione di un qualche virus che li ha trasformati in feroci mutanti: riusciremo a fuggire e a salvarci la vita?

Ultimo progetto dal creatore di Dead Space, The Callisto Protocol racconta la storia di un contrabbandiere spaziale che finisce per schiantarsi con la sua nave sulla superficie di Callisto e lì viene rinchiuso nella prigione di Black Iron insieme a una ecoterrorista.

Epic Games Store ha annunciato i giochi gratis del 22 agosto , e c'è di che essere entusiasti a giudicare dallo spessore dei titoli in questione. Stiamo infatti parlando del survival horror sci-fi The Callisto Protocol e della Rampage Edition del coloratissimo MOBA Gigantic.

Sono disponibili i giochi gratis di oggi

Contestualmente all'annuncio dei prossimi titoli gratuiti, è arrivato anche il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi, 15 agosto: si tratta di Death's Gambit - Afterlife, un affascinante action RPG in due dimensioni che anche in questo caso approda sulla piattaforma Epic con un'edizione arricchita.

Tornando invece a The Callisto Protocol e Gigantic: Rampage Edition, come saprete sarà possibile scaricarli gratuitamente dalle 17.00 del 22 agosto alle 17.00 del 29 agosto, semplicemente visitando la pagina di The Callisto Protocol e la pagina di Gigantic: Rampage Edition e cliccando sul pulsante "ottieni".