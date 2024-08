Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 15 agosto è disponibile da ora

Come ogni giovedì Epic Games Store ha reso disponibili dei nuovi regali per tutti i giocatori PC. A partire da oggi, 15 agosto, potrete scaricare gratuitamente Death's Gambit: Afterlife e un pacchetto di contenuti per World of Warships.

Potrete reclamare i nuovi doni entro una settimana, ovvero da oggi fino alle 16:59 di giovedì 22 agosto. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla libreria e saranno vostri per sempre, proprio come se li aveste acquistati.