Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED, la recensione della tastiera compatta dedicata ai pro player

"Disegnati con i pro, progettati per vincere, accessibili a tutti": sono questi i principi su cui si basa la filosofia dei dispositivi appartenenti alla linea Pro di Logitech G. Valori che trovano un'ulteriore conferma nel caso della PRO X 60 LIGHTSPEED, una tastiera da gaming compatta al 60% che l'azienda ha sviluppato nel corso di diciotto mesi in stretta collaborazione con oltre sessanta giocatori professionisti. Un prodotto realizzato in maniera specifica per i contesti competitivi di alto livello, dunque estremamente concreto tanto sul piano della progettazione e delle soluzioni costruttive quanto su quello delle funzionalità, letteralmente disegnate attorno alle esigenze di chi lavora nell'ambito degli eSport. Ma va bene anche per i giocatori più "normali"? Proviamo a fare il punto in questa recensione della Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED .

Curiosamente, la funzionalità più importante della Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED prescinde dall'hardware: si tratta della tecnologia KEYCONTROL , che consente di personalizzare in maniera completa il dispositivo attraverso tre livelli (base, FN e G-SHIFT) richiamabili in qualsiasi momento, ognuno dei quali può assegnare fino a cinque diversi comandi per singolo tasto, per un totale di quindici funzioni. Utilizzando il software G Hub è possibile non solo impostare tali regolazioni, ma anche condividere i profili creati con la community.

Il layout è ISO USA, non esiste una versione italiana al momento ma mai come in questo caso si tratta di un dettaglio visto che, come spiegheremo fra poco, difficilmente utilizzerete la tastiera per scrivere. Gli switch ottici, pre-lubrificati di fabbrica, sono caratterizzati da una distanza di attuazione pari a 1,8 millimetri e da una corsa di 4 millimetri, mentre la forza di attuazione va dai 50 gf (switch lineari) ai 60 gf (switch tattili, quelli che abbiamo provato). Il valore del polling rate è quello tipico, 1000 Hz, mentre la batteria vanta un'autonomia di circa 65 ore.

Disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa al prezzo di 215€ , la PRO X 60 LIGHTSPEED include switch GX Optical di tipo tattile o lineare, un sistema di illuminazione LIGHTSYNC RGB, un selettore fisico per attivare la modalità gioco, una rotella per la regolazione del volume, dei copritasto dual-shot in PBT di tipo shine-through, la tripla connettività (USB cablato, LIGHTSPEED Wireless e Bluetooth), un adattatore LIGHSTPEED per il collegamento di un mouse compatibile, due piedini con un'unica angolazione e una custodia semirigida.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è il frutto di diciotto mesi di lavoro , come anticipato in apertura: un periodo che ha visto otto differenti sessioni di ricerca e testing, nonché la realizzazione di oltre trenta prototipi. È chiaro dunque che il design e le caratteristiche che vedremo fra poco sono tutto fuorché casuali, anzi si tratta di elementi richiesti in maniera specifica, verificati e sperimentati a fondo.

Design

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è disponibile solo con layout ISO USA

L'idea di base della Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED si riflette inevitabilmente sul design, che al di là del fattore di forma compatto al 60% non presenta un'estetica peculiare, anzi. La plancia in alluminio è probabilmente l'elemento visivamente più interessante, insieme all'approccio minimale di uno zoccolo impreziosito sulla sinistra dalla rotella per il controllo del volume, sulla destra dal selettore per la modalità gioco e nella parte alta dal selettore di accensione e dai due pulsanti per la sincronizzazione wireless.

Una richiesta specifica dei pro player è stata che l'illuminazione RGB non partisse di default con il solito effetto rainbow, bensì con una luce tenue e fissa onde evitare distrazioni in tutti quei contesti in cui non si ha il tempo di regolare le impostazioni della tastiera, bensì ci si limita a collegare il dispositivo per giocare. Ovviamente ricorrendo al software G Hub sono disponibili tutte le opzioni di questo mondo per le luci, che come detto vengono valorizzate dai copritasto shine-through.

La corsa dei tasti e il regolatore del volume della Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED

La scelta di non optare per un design hotswap sorprende ed è in netta controtendenza rispetto al mercato, ma è più che altro l'estrema compattezza della tastiera a limitarne in maniera importante il campo d'utilizzo. Il formato 60% implica infatti anche la rinuncia alle frecce direzionali e al tasto DEL, e sebbene sia possibile attivarli tramite FN (rispettivamente agendo sui tasti K, M, virgola, punto e backspace) si tratta di un sistema a nostro avviso lento e macchinoso in ottica office.

È chiaro, non stiamo parlando di un dispositivo dedicato esclusivamente al gaming come nella recensione della The Shrimp Model 1, ma la tendenza è quella e per soddisfare qualsiasi esigenza che non sia giocare bisognerà scendere a importanti compromessi. Il che è un peccato, visto che le sensazioni restituite dagli switch ottici della PRO X 60 LIGHTSPEED sono ottime, pur inevitabilmente distanti dalla realtà dei migliori interruttori meccanici.