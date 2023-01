The Shrimp Model 1, la recensione della tastiera da gaming ultra compatta

Quanto costa? Il prezzo di The Shrimp Model 1 è di 79,99€ , ma per il momento si tratta di un dettaglio secondario visto che la tastiera non è ancora in vendita in Italia.

Ebbene, nel cimentarci con la recensione di The Shrimp Model 1 abbiamo subito pensato di avere sottomano un oggetto diverso dal solito, per molti versi unico: una tastiera da gaming meccanica ultra-compatta (e intendiamo con un fattore di forma al 20%!), pensata per essere trasportata con facilità grazie anche al sacchetto incluso nel pacchetto.

Il discorso è sempre lo stesso: il mercato dei dispositivi da gaming è saturo di prodotti spesso molto simili fra di loro, che si distinguono per la componentistica e il prezzo, meno per il design. Per farsi notare serve dunque il tocco di genio, la trovata originale che però abbia anche un senso, pur rivolgendosi magari a una nicchia di appassionati.

Caratteristiche tecniche

The Shrimp Model 1 vista di fronte

Non è solo apparenza (e che apparenza!) quella che caratterizza fortemente The Shrimp Model 1: sotto al cofano di questa minuscola tastiera con layout parziale da 25 tasti, QWER più che QWERTY, c'è anche tanta sostanza, nello specifico degli switch Gateron G Pro e dei copritasto con profilo Cherry che insieme offrono quella forma concava, quella corsa corposa e quel "click" così soddisfacente, tipico dei migliori dispositivi meccanici. Peraltro nella confezione è presente anche un estrattore per sostituire i keycap alla bisogna.

Non ci sono informazioni su eventuali tecnologie anti-ghosting e sul polling rate, e in effetti si tratta di aspetti solo parzialmente applicabili a un fattore di forma del genere. Sì, perché The Shrimp Model 1 mette a disposizione i tasti WASD e poco più, diciamo la configurazione necessaria per uno sparatutto, ma con una serie di espedienti (vedi anche il tasto Invio derivato da Fn + ESC) che consentono di ottenere da questa tastiera molto più di quanto non ci si aspetti... come lo splendido supporto per i polsi magnetico, un vero tocco di classe.

The Shrimp Model 1, lo splendido supporto per i polsi della versione Bomber

Come il meraviglioso sistema di illuminazione RGB che è possibile attivare non appena si collega il dispositivo a un PC, e che non necessita di software esterni per essere configurato: basta agire sul primo dei due pomelli posti in alto a sinistra, ruotandolo per aumentare o diminuire l'intensità delle luci, premendolo sul suo asse per cambiare il preset fra le ben diciassette modalità disponibili. Il secondo pomello regola il volume audio e fa partire il player predefinito, mentre un terzo pulsante mette eventualmente in muto e le ulteriori combinazioni fungono da controlli multimediali.

Non ci sono macro o profili, ma ancora una volta non servono. L'unica cosa di cui si sente effettivamente la mancanza è una connettività wireless, che avrebbe conferito un senso ancora più preciso e profondo a questo originale approccio portatile; e che in effetti ci saremmo aspettati di trovare su di un prodotto che costa quasi 80 euro, ma che va valutato come dispositivo extra rispetto alla tastiera che già possediamo, non disponendo di tasti per fare qualsiasi altra cosa oltre al gaming.

The Shrimp Model 1, sotto i tasti è visibile la funzione alternativa

Scheda tecnica The Shrimp Model 1