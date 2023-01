One Piece Odyssey: i voti della stampa internazionale sono positivi

A pochi giorni dal debutto nei negozi, l'embargo delle recensioni di One Piece Odyssey è terminato, il che ci dà modo di farci un'idea delle impressioni della stampa internazionale sul JRPG con protagonista la ciurma di Cappello di Paglia. Il responso? Generalmente positivo ma non mancano delle perplessità, come dimostrano i voti della critica.

Prima di passare ai voti delle stampa internazionale, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di One Piece Odyssey.

Multiplayer.it - 80

DashGamer - 90

PlaySense - 85

Checkpoint Gaming - 80

WhatifGaming - 80

TrueGaming - 80

NoisyPixel

Twinfinite - 80

TheSixthAxis - 80

GamersRD - 80

Push Square - 80

Saudi Gamer - 80

Digitally Downloaded - 80

Noisy Pixel - 80

PSX Brasil - 75

Screen Rant - 70

Gamingbible - 70

God is a Geek - 65

Gamepur - 60

CGMagazine - 40

One Piece Odyssey, un'immagine tratta dal gioco

Nel momento in cui scriviamo One Piece Odyssey ha una media valutazioni su Metacritic di 75 e su OpenCritic di 78. Mancano all'appello molte review della stampa internazionale, dunque le medie potrebbero cambiare nelle prossime ore e giorni.

Le recensioni generalmente concordano sul fatto che il gioco ha un sistema di combattimento ottimo e divertente e che farà la gioia dei fan dell'opera originale grazie alla presenza di numerosi boss iconici da sconfiggere. Criticati in più casi invece il ritmo fin troppo lento dell'avventura e un livello di sfida forse un po' troppo tendente al basso.

La nostra recensione di One Piece Odyssey realizzata da Aligi Comandini afferma:

"One Piece Odyssey forse non verrà ricordato tra i migliori JRPG di sempre, ma tra i migliori giochi di One Piece mai fatti indubbiamente sì. E pur sapendo che si tratta di un'asticella molto bassa da superare, non riteniamo sia il caso di sminuire il lavoro di ILCA su un prodotto che, pur con qualche inciampo strutturale e una manciata di sbilanciamenti nella progressione della difficoltà, si dimostra dall'inizio alla fine un progetto ricco di amore per la saga di Oda e per i suoi fan. Consigliatissimo se amate le avventure di Rufy e ciurma, o anche solo se volete godervi un JRPG rispettabile."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che One Piece Odyssey sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e PC.