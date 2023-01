Starfield non sarà al Developer_Direct di Xbox, ma avrà un evento a parte

Oggi Microsoft ha annunciato in via ufficiale il Developer_Direct, un evento dedicato alle novità in arrivo per l'ecosistema Xbox nei prossimi mesi. Come preventivato dal leak di Windows Central, non ci sarà Starfield, uno dei giochi più attesi del 2023, ma ciò non dovrebbe preoccupare più di tanto i giocatori: sarà protagonista di un evento a sé stante che verrà organizzato da Bethesda in un secondo momento.

La conferma arriva dalla software house stessa con un post su Twitter, nonché dal post pubblicato da Microsoft sul sito ufficiale di Xbox, in cui viene spiegato in cui viene spiegato che ci sarà un evento separato e completamente dedicato a Starfield, in modo da concedere a Bethesda tutto il tempo necessario per presentare le ultime novità sul gioco e, si spera, anche la data di uscita definitiva.

Al momento non è stata indicata una data per l'evento con protagonista Starfield, neppure indicativa. Come sappiamo il gioco è atteso su PC e Xbox entro la prima metà del 2023, dunque supponiamo che in ogni caso non dovremo attendere a lungo per saperne di più in merito.

Il Developer_Direct di Xbox andrà in onda mercoledì 25 gennaio 2023 alle 21:00 italiane. Tra i giochi confermati per l'evento troviamo Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends e nuovi contenuti per The Elder Scrolls Online.