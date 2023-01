Offerte eBay: Fire Emblem Engage per Switch, preordine in leggero sconto a pochi passi dall'uscita

Tramite le offerte di eBay, possiamo fare il preordine di Fire Emblem Engage per Nintendo Switch con un piccolo sconto. Il gioco costa 54.99€ invece di 59€. La data di uscita è il 20 gennaio 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il venditore è gamesemovieshop, con il 96.8% di feedback positivo. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, Visa, America Express e G Pay. La spedizione è gratuita. Questa versione è quella EU, ovvero la confezione è in inglese mentre il gioco è in italiano.

Abbiamo già avuto modo di provare Fire Emblem Engage e vi abbiamo spiegato che "Fire Emblem Engage ci sta divertendo moltissimo e le sue eccentriche soluzioni di gameplay si sposano bene con un livello di difficoltà soddisfacente e un'estetica da anime che potrebbe far storcere il naso a chi sperava in una storia molto più seria, stile Three Houses. A metà campagna possiamo dirvi che Intelligent Systems ha lavorato più sul gameplay che sulla narrativa, ma tireremo le somme solo tra qualche giorno, quindi continuate a seguirci."

Fire Emblem Engage

