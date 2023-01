Xbox: evento Developer_Direct annunciato con data e orario da Microsoft

Confermando le voci di corridoio delle scorse settimane, Microsoft ha annunciato ufficialmente l'evento Developer_Direct, in cui presenterà le novità in arrivo per l'ecosistema Xbox nel corso dell'anno. Segnate data e orario sul calendario, lo show si svolgerà alle 21:00 italiane di mercoledì 25 gennaio 2023.

Potrete seguire l'evento dal canale Twitch di Xbox a questo indirizzo o quello YouTube da qui.

Stando alle informazioni condivise da Microsoft sul sito ufficiale Xbox, per l'occasione possiamo aspettarci nuove informazioni e (si spera) le date di uscita dei giochi in arrivo nel 2023 dai team first party, tra cui Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall e nuovi contenuti per The Elder Scrolls Online. Assente invece Starfield, che sarà protagonista di un evento a sé stante che si svolgerà successivamente.

Data la presenza della parola "Direct" nel titolo, forse possiamo aspettarci un evento simile a quelli a cui ci ha abituato Nintendo. Possiamo quindi aspettarci un appuntamento non lunghissimo, ma con approfondimenti mirati ed esaustivi, in particolare sui giochi attesi su Xbox e PC nel 2023 dagli studi first party di Microsoft.

Ecco cosa possiamo aspettarci dai giochi già confermati per il Direct_Developer di Xbox stando ai dettagli condivisi da Microsoft:

: Mojang Studios mostrerà l'esperienza multiplayer PvP in Minecraft Legends, l'imminente gioco di strategia e azione dei creatori di Minecraft. Sviluppato in collaborazione con Blackbird Interactive e lanciato questa primavera, non perderti filmati di gioco esclusivi nel Developer_Direct. Redfall: le menti dietro Dishonored e Prey, Arkane Austin, mostreranno diversi minuti di gioco dal loro prossimo FPS. Durante il Developer_Direct verrà mostrato il gameplay singolo e multiplayer, con maggiori dettagli su come tu e i tuoi amici sconfiggerete vampiri assetati di sangue sulla pittoresca isola di Redfall, nel Massachusetts. I fan possono aspettarsi di saperne di più su combattimento, personalizzazione, boss, mondo aperto e altro ancora.

Vi ricordiamo nuovamente che il Developer_Direct si svolgerà alle 21:00 del 25 gennaio. Chiaramente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire e commentare l'evento sul nostro canale Twitch assieme a voi, mentre sulle nostre pagine troverete una copertura completa tra notizie e approfondimenti post-evento.