One Piece Odyssey per PlayStation 5 è in offerta su Amazon al prezzo promozionale di 19,99€, rispetto al prezzo mediano di 29,90€. Il risparmio è di 9,91€, pari al 33%. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. In One Piece Odyssey, Rufy e la sua ciurma si ritrovano naufragati su una misteriosa isola ricca di rovine antiche , creature sconosciute e segreti da svelare. Nei panni dei protagonisti della saga, tra cui Zoro, Nami, Sanji, Chopper e gli altri, potrai vivere un'avventura completamente inedita, creata con la supervisione di Eiichiro Oda in persona.

Gameplay in stile RPG a turni

Il titolo si distingue dagli altri giochi della serie per il suo approccio gioco di ruolo con combattimenti a turni, una novità per l'universo di One Piece. Esplora dungeon, completa missioni e affronta battaglie strategiche sfruttando le abilità uniche di ogni membro della ciurma, in un mondo che ricrea fedelmente l'estetica del manga e dell'anime.

Che tu sia un fan storico di One Piece o un nuovo arrivato, questo gioco è l'occasione perfetta per immergerti in un'avventura ricca di colpi di scena, emozione e divertimento. Grazie alla narrativa originale, potrai esplorare lati inediti dei personaggi e dell'universo narrativo, anche senza conoscere tutti gli archi precedenti. Se sei interessato a scoprirne di più, puoi leggere la nostra recensione completa.