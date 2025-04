Nintendo Switch 2 supporterà il VRR? Il riferimento scompare dal sito ufficiale

Tra le novità di Nintendo Switch 2 rispetto all'attuale console della grande N vi sono tecnologie come l'HDR (High Dynamic Range) e il VRR (Variable Refresh Rate). Oppure no?

Cosa è cambiato sul sito di Nintendo Switch 2

La cosa è stata notata da un utente di ResetEra che ha mostrato la vecchia versione del sito canadese e americano di Nintendo Switch 2, sottolineando chiaramente la modifica.

Il vecchio testo recitava: "Godetevi tutti i dettagli con risoluzioni dello schermo fino a 4K quando collegate la console Nintendo Switch 2 a un televisore compatibile utilizzando il dock dedicato. La console supporta anche HDR, VRR e frame rate fino a 120 fps sui televisori compatibili."

Il nuovo testo invece indica: "Godetevi tutti i dettagli con risoluzioni dello schermo fino a 4K quando collegate la console Nintendo Switch 2 a un televisore compatibile utilizzando il dock dedicato. La console supporta anche HDR e frame rate fino a 120 fps sui televisori compatibili."

La vecchia descrizione del sito di Nintendo Switch 2

Come potete vedere dall'immagine sotto, non c'è più alcuna menzione del VRR. Ovviamente questo non significa che non sarà in alcun modo supportato, visto che si parla precisamente della modalità televisiva di Nintendo Switch 2. Il VRR potrebbe essere disponibile per la modalità portatile.

Una seconda opzione è che il VRR non sia presente al lancio e che sia previsto con un aggiornamento poco dopo la distribuzione della console e quindi Nintendo abbia rimosso il riferimento per evitare fraintendimenti.

La descrizione attuale del sito di Nintendo Switch 2

Infine, è sempre possibile che la rimozione sia un errore e che in realtà il VRR sia disponibile in tutti i formati di Nintendo Switch 2. Dovremo attendere informazioni più chiare da parte della compagnia.

Vi lasciamo infine al nostro speciale nel quale analizziamo il lancio di Switch 2 in rapporto alle passate console Nintendo.