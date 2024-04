Cat Quest III: data d'uscita ufficiale annunciata

Cat Quest III ha una data d'uscita ufficiale: 8 agosto 2024. Si tratta della giornata internazionale dei gatti, quindi quale momento più appropriato per lanciare il seguito di questa pluripremiata serie di The Gentlebros? L'annunci0 è stato dato in occasione del recente Indie World di Nintendo, dove è stato mostrato anche un trailer di gameplay, che potete vedere qui di seguito.

Nel filmato vengono mostrati diversi aspetti del gameplay, come la possibilità di viaggiare e combattere per mare, nonché la modalità cooperativa che consente di affrontare l'avventura insieme a un altro giocatore.

Cat Quest III sarà lanciato su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One.