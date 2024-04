Europa annunciato per Nintendo Switch: demo disponibile per il gioco in stile Studio Ghibli

Europa è un'avventura rilassante con meccaniche da platform . Nei panni di un androide che indossa un jetpack chiamato Zephyr dovremo esplorare la titolare luna di Giove. Si tratta di un viaggio meditativo, nel quale raccogliere energia per potenziarci e muoversi liberamente spostandosi di area in area.

Il nostro provato delle demo di Europa

La demo di Europa è ora disponibile ma non è la prima volta che viene pubblicata (su Steam, perlomeno).

Abbiamo quindi già detto la nostra sulle prime fasi di Europa e vi abbiamo spiegato che Europa ricorda per stile lo Studio Ghibli e in particolar modo fa pensare al film Laputa. Le prime impressioni sono positive, ma la demo non permetteva di andare molto in profondità e quindi non era chiaro quanto originale fosse l'avventura e quanto profondo sarebbe diventato il gameplay.