Europa, scopriamo la demo dell'indie che si ispira molto allo Studio Ghibli

La Gamescom 2023 è stata un concentrato di annunci di tutte le dimensioni, dai AAA più massicci e tecnicamente sbalorditivi fino ai più piccoli indie che puntano tutto sulla propria unicità. La maggior parte delle opere mostrate in questi giorni è finita in secondo piano, ma nel mezzo dei tanti titoli interessanti ve ne sono alcuni che sono riusciti a farsi notare grazie a qualche caratteristica particolare. Uno di questi è Europa e lo ha fatto grazie al suo stile, pesantemente ispirato alle opere dello Studio Ghibli e di Hayao Miyazaki.

Europa detta Laputa

Non è possibile non pensare allo Studio Ghibli guardando Europa

Come detto, il motivo per il quale Europa attira subito lo sguardo è il suo stile grafico, che richiama alla mente le opere dello Studio Ghibli e di Miyazaki in particolar modo. Ancora più precisamente, Europa pare profondamente ispirato da Laputa: e intendiamo molto profondamente.

Difficile non notare le somiglianze soprattutto per quanto riguarda l'ambientazione: praterie e montagne verdeggianti con un'isola lontana che vola nel cielo. Ci sono poi i macchinari coperti dalla vegetazione, che richiamano molto il design dei golem di Laputa e in generale lo stile dello Studio Ghibli. Se proprio volessimo spingerci fino al limite, potremmo considerare "sospetto" anche il protagonista che è anche in questo caso un giovane ragazzo. Vi è inoltre la focalizzazione sul volo, che in Laputa avviene con vari macchinari mentre in Europa è il protagonista stesso che è in grado di muoversi in libertà grazie ad uno strano jet pack (il volo è un elemento importante per Miyazaki in tanti film, ovviamente, non è esclusiva di Laputa).

È però più in generale il tema di Europa a ricordare molto la narrativa delle opere di Miyazaki: la continua lotta dell'uomo contro la natura, che dovrebbe diventare alleata e non avversaria, e la speranza di pace, fratellanza e un futuro migliore. La demo dura solo una ventina di minuti, ma tramite una serie di pagine di diario si riesce subito a comprendere di cosa vuole parlare il gioco.

L'ambientazione di Europa è l'omonima luna di Giove, che in un futuro lontano è stata terraformata con grande fatica dagli esseri umani, anche grazie all'uso di robot-giardinieri. L'inospitale pianeta è diventato un bucolico paradiso composto da laghi, monti, praterie. Noi, però, siamo l'ultimo umano in vita. La storia è raccontata dalla voce narrante di nostro padre, anche se dalle immagini e da alcuni dettagli abbiamo il sospetto che il nostro personaggio sia in qualche modo un robot e che il vecchio uomo che ci ha cresciuto sia il nostro creatore più che un padre biologico.

Poco contano i dettagli per ora, visto che abbiamo solo osservato la superficie: Europa è chiaramente un gioco poetico, rilassante che vuole immergerci in un'utopia chiedendoci di comprendere cosa è accaduto veramente attorno a noi. Ci sarà da capire se l'ispirazione avrà preso il sopravvento sulla creatività degli autori, ma in ogni caso un'avventura in stile Laputa non è poi così semplice da trovare, quindi potremmo anche perdonare il team.