Warframe: tutti gli annunci dalla TennoCon per il decimo anniversario

Si è appena concluso il TennoCon 2023, la grande conferenza annuale creata per celebrare Warframe e i tantissimi fan del videogioco sviluppato da Digital Extremes. Lo si è fatto attraverso panel, cosplayer, concorsi e, soprattutto, tanti nuovi annunci. Lo sparatutto/MMO spaziale, infatti, sta per compiere dieci anni e gli sviluppatori coi prossimi contenuti hanno intenzione di "chiudere la saga che abbiamo costruito all'inizio di questo viaggio e iniziarne una nuova" come ci ha detto la community director Megan Everett. La TennoCon di quest'anno, poi, è stata anche l'occasione per far dare ai fan un primo sguardo molto approfondito a Soulframe, il nuovo videogioco in lavorazione presso Digital Extremes che riprende alcuni elementi della formula di Warframe e li porta nel mondo fantasy con nuove ambientazioni, nuove meccaniche di combattimento e una grafica che ci ha lasciato a bocca aperta. Molti miglioramenti estetici arriveranno poi anche al fratello maggiore, come la riprogettazione totale dell'illuminazione. Togliere la maschera a un frame storico come Excalibur è una mossa pericolosa, ma gli sviluppatori credono nel potenziale narrativo della sua storia Noi siamo volanti a London, in Ontario, dove si trova la sede di Digital Extremes e dove si è tenuta la TennoCon, e vi racconteremo delle novità in arrivo su Warframe nei prossimi due anni e vi porteremo dietro le quinte per scoprire in che direzione sta andando lo sviluppo del gioco. Vista l'ampia intervista che abbiamo potuto avere con gli sviluppatori di Soulframe, poi, abbiamo deciso di dedicare al fratello minore di Warframe uno speciale dove vi racconteremo come funzionerà e dei suoi due punti di ispirazione principali: la Principessa Mononoke ed Elden Ring.

L’aria che si respirava alla TennoCon Vedere i fan di Warframe squittire di gioia davanti a un Daxcalibur alto cinque metri è stato davvero bello, quasi quanto il cosplay perfetto del Lotus fatto da Lightning Cosplay In un grande padiglione pieno di fan e cosplayer, Warframe e Soulframe si sono messi in mostra per far vedere ai fan tutto quello che li aspetta nel futuro di Digital Extremes. C'erano un museo con artwork originali che raccontano i dieci anni di storia di Warframe, statue a grandezza naturale che ricreavano il momento in cui si sceglie il proprio frame, una sedia dell'operatore gigantesca per sentirvi esattamente come nel gioco, un poligono di tiro con armi finte, e tantissimo merchandise per cui i fan hanno fatto code chilometriche. Come a tutte le convention dedicate a un singolo gioco o universo, l'aria che si respirava era quella di puro divertimento e Digital Extremes ha fatto le cose talmente in grande che è stato difficile non rimanere a bocca aperta davanti a statue di 4 metri e riproduzioni in scala 1:1 di intere ambientazioni come il mercato di Cetus, un'area esterna dove riposarsi mangiare e bere. Oltre che alla presentazione delle novità, nel corso di sabato 26 agosto abbiamo assistito a workshop di ogni tipo: uno dedicato interamente alla storia e a come è stata intessuta in questi anni; uno tenuto dei lead artist per raccontare come i Warframe prendono vita dalle loro penne e persino uno intitolato "E così vuoi lavorare a Digital Extremes?" in cui è stato fatto un vero e proprio processo di reclutamento per la grande fase di espansione che la compagnia sta vivendo dopo l'arrivo di forti investimenti dalla Cina. C'era persino un'area di decompressione in cui vigeva religioso silenzio e luci basse per permettere a chi si fosse sentito sovrastimolato di "ricaricare le sue batterie sociali e persino quelle fisiche con le nostre power bank" come ci ha detto Rebecca Ford, creative director di Warframe, mentre ci faceva da Virgilio lungo la fiera. La ciliegina sulla torta dell'esperienza, poi, sono stati i cosplayer presenti: dal Lotus a una versione a grandezza naturale e funzionante del Ratel e del Domestik Drone realizzate dal popolare canale YouTube Hacksmith Industries, per finire con una parata di Warframe ricreati nei minimi dettagli. È raro vedere una cura così minuziosa nell'organizzare un evento interamente dedicato ai fan e i cui proventi dalla vendita dei biglietti vanno per la maggior parte ad aiutare un ente di beneficenza che dà una mano ai bambini nelle scuole in difficoltà di London Ontario dove DE ha il suo quartier generale.