Warframe: tutta la storia per chi vuole cominciare adesso

Quello di Warframe è un universo affascinante, ricco di storie e avventure ma che al nuovo arrivato può risultare parecchio disorientante. Il motivo è che sono quasi dieci anni che gli sviluppatori di Digital Extremes aggiungono particolari, sottotrame e paradossi andando a costruire un labirinto che i veterani sanno navigare alla perfezione ma che lascia spiazzati i novizi. Una volta superata la barriera d'ingresso il gioco presenta un percorso decisamente lineare da seguire che vi accompagnerà attraverso i capitoli principali della storia, ma capire il come e il perché della maggior parte di ciò che succede nelle prime ore di gioco non è semplice. La grande conferenza TennoCon organizzata da Digital Extremes ci permetterà di dare uno sguardo approfondito su quello che gli sviluppatori immaginano per "i prossimi dieci anni di Warframe". Così, per chiunque voglia mettersi in pari con questa epopea decennale prima dell'arrivo dei nuovi contenuti, abbiamo messo in piedi questa guida alla storia di Warframe, pensata proprio per darvi gli strumenti necessari a iniziare il vostro viaggio attraverso la Carta Stellare. Warframe è un'epopea spaziale con tanti spunti originali, qualche citazione ben fatta e tanta profondità. Tra un passato mitico di tecnologia avanzata e dominatori crudeli, un impero di cloni decadenti e una società di ribelli che venera il profitto sono tante le storie tra cui districarsi, ma i colpi di scena che vi aspettano lungo la via sono davvero degni di nota, anche se per arrivare ad alcuni di loro serve un bel po' di olio di gomito.

L’impero Orokin Nel passato mitico del mondo di Warframe ci sono gli Orokin, un impero multi-planetario e spietato che ha messo il progresso biotecnologico davanti a ogni cosa. Nelle prime ore di Warframe sentirete spesso menzionati gli Orokin ma in pochi si prenderanno la briga di spiegarvi chi siano o cosa siano stati. Come ogni grande storia ambientata nello spazio, anche in Warframe c'è una netta differenza tra un'età dell'oro passata e un presente nel caos che ha bisogno del vostro intervento. Questo passato mitico è quello dell'impero Orokin, una società ultra-avanzata ma estremamente ineguale dove sono stati fatti enormi passi avanti in termini di sviluppo tecnologico e biologico. La loro capitale era sulla Luna, nel gioco chiamata Lua, da cui esercitavano un dominio ferreo sul sistema solare utilizzando una forza lavoro clonata chiamata Greneer. Grazie a questa manodopera servile gli Orokin hanno costruito decine di avamposti dove hanno portato avanti una serie di esperimenti genetici su uomini e animali della Terra. In quest'era di scellerato sviluppo è stato scoperto il Vuoto, una dimensione parallela da cui è possibile trarre molto potere e i cui contenuti consentirono ulteriori sviluppi della tecnologia Orokin. I grandi benefici di questi passi avanti, però, non furono condivisi equamente tra i membri della società. La rigida gerarchia consentiva solo a pochi fortunati di vivere nell'agio in qualità di servitori, studiosi e tutori dell'élite Orokin. Sebbene questi servi fossero ancora soggetti ai capricci dei loro padroni spesso crudeli, il resto della popolazione era sfruttato come forza lavoro ausiliaria, come soldati da sacrificare al fronte e come soggetti per gli esperimenti. In questo clima di oppressione, molte famiglie di contadini che per generazioni hanno servito gli Orokin per costruire il loro impero e alimentare i loro capricci hanno deciso di ribellarsi sotto la guida di Parvos Granum e dei suoi insegnamenti. Così nasce la dottrina Corpus: chiunque ha il diritto di fare fortuna indipendentemente dal proprio status sociale. I Corpus e i Greneer, le frange ancillari della società Orokin, saranno le due principali fazioni avversarie di quando inizierete a giocare a Warframe perché, ironicamente, dopo il crollo degli Orokin sono state le uniche a sopravvivere.

La Zariman Ten Zero e la nascita dei Tenno L'astronave Zariman Ten Zero è sinonimo di guai nell'universo di Warframe perché è lì che sono nati i Tenno, i demoni del Vuoto. Per unire l'utile al dilettevole le alte cariche Orokin hanno deciso di utilizzare il Vuoto per provare a raggiungere un vicino sistema planetario, il sistema Tau. Nonostante le disuguaglianze, infatti, la popolazione continuava a crescere a dismisura nel sistema quindi degli sforzi di colonizzazione extrasolare si sono resi sempre più necessari. Per sviluppare una tecnologia che fosse in grado di far raggiungere agli Orokin un corpo celeste così lontano è stato condotto un esperimento in cui una grande nave militare (chiamata Zariman Ten Zero) contenente un folto gruppo di persone e le loro famiglie è stata diretta nel Vuoto per provare ad attraversarlo. L'esperimento fallì perché la nave scomparve senza raggiungere mai il sistema Tau. Molti anni dopo, però, ricomparve cambiando per sempre il destino della società Orokin. A causa dell'esposizione al potere soverchiante del Vuoto, gli adulti sulla nave impazzirono e iniziarono a dare la caccia ai propri bambini che erano sopravvissuti all'esposizione al Vuoto, conservando la propria sanità mentale. Entrare in contatto con una forma di energia così instabile, però, ha cambiato anche i bambini che hanno sviluppato dei poteri incontrollabili. Usandoli per difendersi contro gli adulti impazziti, questa generazione di orfani è rimasta fortemente traumatizzata e con delle cicatrici che avranno ripercussioni su tutta la storia di Warframe. Dopo la riemersione della nave dal Vuoto, i bambini sopravvissuti furono ritenuti pericolosi dagli Orokin che li nascosero perché avevano paura del loro potere. Questi sopravvissuti vennero chiamati in molti modi, Figli della Zariman, Demoni del Vuoto e, quando gli Orokin sono tornati da loro nel momento del bisogno, Tenno, in onore della sigla di designazione della loro nave: Ten-Zero (Ten-0). Dopo il fallimento della missione Zariman gli Orokin si sono resi conto che era necessario sviluppare un modo alternativo di raggiungere il sistema Tau per iniziare il processo di terraformazione e renderlo abitabile. Dopo molte discussioni è stato scelto di implementare la creazione di una razza di esseri sintetici per guidare un'espansione dell'influenza Orokin oltre il Sistema Solare. Questi nuovi esseri potevano adattarsi a qualsiasi tipo di danno subito e riprodursi per fissione sviluppando al contempo una resistenza a tutto ciò che li aveva danneggiati. La loro missione era anche di creare un binario solare da utilizzare per raggiungere il sistema Tau in futuro, una tecnologia molto pericolosa perché faceva affidamento sul vuoto. Vista l'incredibile capacità di adattamento di queste macchine, c'era un rischio molto concreto nel mandarle senza supervisione verso un pianeta lontano. Questi esseri sintetici, infatti, avrebbero potuto sviluppare una coscienza, diventare senzienti e ribellarsi contro i loro padroni Orokin. Dei protocolli per prevenire questo avvenimento sono stati sviluppati dai loro creatori ma l'esposizione al Vuoto li ha disattivati avviando il processo di presa di coscienza e rendendo al contempo sterili queste macchine, che non furono più in grado di duplicarsi. Una volta raggiunta l'autocoscienza i Senzienti (questo il nome che si sono dati) hanno presto realizzato che se avessero adempiuto alla loro programmazione si sarebbero condannati a eoni di sudditanza e a vedere Tau distrutto come il Sistema Solare, per questo hanno deciso di ribellarsi dando inizio alla Vecchia Guerra.