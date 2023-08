Amazon Audible in sconto dell'80% per i primi tre mesi: oltre 500.000 titoli inclusi

Amazon Italia sa bene che molti suoi clienti sono grandi lettori, ma che spesso si ha poco tempo per fermarsi e leggere. Per tutti coloro che vogliono godersi i migliori romanzi nel mentre si occupano di altro, Amazon Audible è la soluzione giusta. Ora, è disponibile un'offerta dell'80% per Audible nel suo pacchetto da 3 mesi: il prezzo finale è solo 1.95€/mese. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo.

Audible propone oltre 500.000 titoli da ascoltare, con alcuni contenuti esclusivi per il servizio di Amazon. Si può ascoltare usando l'app su smartphone, su tablet, con un computer o anche un altoparlante Amazon Echo. L'abbonamento permette di accedere a un catalogo e di ottenere anche del credito audio che può essere usato per ottenere un titolo che sarà vostro per sempre.

Il prezzo di Audible tornerà a 9.99€ dopo i tre mesi legati all'offerta. Ovviamente è possibile cancellare quando si vuole. Chiaramente il servizio non include alcun tipo di pubblicità. La promozione sarà valida fino all'11 settembre 2023.