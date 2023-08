Soulframe: il gameplay mostrato al Tennocon 2023 ha impressionato

Sviluppato da Digital Extremes, Soulframe era stato svelato al TennoCon del 2022. Ora, finalmente, si è visto il gioco in azione. Più precisamente, è stato mostrato uno dei dungeon procedurali , con tanto di scontro con un boss.

In occasione del Tennocon 2023 è stato mostrato un video con più di trenta minuti di gameplay di Soulframe , che ha davvero impressionato il pubblico, considerando anche che si tratta di un gioco free-to-play. Vediamolo.

Live service di lusso

Soulframe sarà un live service

Esattamente come Warframe, Soulframe sarà un free-to-play live service. Il gioco sarà però molto differente, considerando anche l'ambientazione fantasy. Quindi i ritmi saranno diversi e la maggior parte dell'azione si svolgerà su di una grossa isola open world. Ci saranno però anche dei dungeon generati proceduralmente come in Warframe.

I giocatori vestiranno i panni di ex soldati della Ode, la fazione dei cattivi, capaci di viaggiare nel piano dello spirito. Ci saranno sistemi da gioco di ruolo, con i personaggi che saranno costruiti intorno a tre attributi principali: Spirito, Coraggio e Grazie, che corrispondono agli archetipi di Guerriero, Mago e Assassino.

Le skill si sbloccheranno e potenzieranno usando gli "Spiriti degli antenati". Nel video possiamo vedere in azione Archery, Blades, Arcanic e Athletics. Gli antenati offriranno anche la loro conoscenza, così da consentire ai giocatori di scoprire un po' della mitologia del gioco.

Per adesso non si conosce la data d'uscita ufficiale di Soulframe, ma Digital Extremes ha promesso di tornare a parlare del gioco nel 2024. Chissà se sarà lanciato nel corso del prossimo anno o se dovremo aspettare il 2025 per poterci giocare.