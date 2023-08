Baldur's Gate 3, Larian Studios ha usato il motion caputre di 248 attori per i PNG

I numeri di Baldur's Gate 3 continuano a impressionare, con Larian Studios che ha spiegato come per realizzare i PNG sia stato fatto il motion capture di 248 attori , di cui quindi in gioco non si sentono solo le voci, ma si ammirano anche i movimenti.

Difficile dire quale sia il personaggio che offre la performance migliore e più convincente in Baldur's Gate 3, visto che ce ne sono moltissimi di alto livello. A svelare il numero di attori coinvolti è stata la performance director Aliona Baranova tramite un post su X, che ha spiegato come non solo i compagni del o della protagonista siano stati animati con il motion capture, ma in pratica tutti i PNG parlanti.

In realtà ci sono state delle eccezioni, come da lei stessa raccontato, che appaiono abbastanza ovvie. Tipo gli animali, che sono stati animati in maniera più tradizionale, pur essendo stati doppiati (nel gioco è disponibile il potere di parlare con gli animali).

Insomma, è anche l'attenzione per questi dettagli a rendere Baldur's Gate 3 un gioco epocale. Per il resto vi ricordiamo che è disponibile su PC, mentre la versione PS5 arriverà il 6 settembre 2023. Durante la recente Gamescom 2023 è stato inoltre annunciato l'arrivo della versione Xbox entro la fine dell'anno.