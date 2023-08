Baldur's Gate 3: uscita su Xbox confermata per il 2023, ecco cosa mancherà su Series S

Alla fine dei conti si tratta di un compromesso accettabile , specie considerando le già ampiamente discusse difficoltà nel portare il titolo sulla console next-gen economica di Microsoft . Ah, in tutti i casi non mancherà il cross-save con la versione Steam.

Stando alle parole di Vincke, su Xbox Series X troveremo tutti i miglioramenti apportati all'esperienza nel frattempo e sarà presente anche la cooperativa in split-screen, che però mancherà su Xbox Series S .

L' uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox Series X|S è stata confermata per il 2023 dal CEO di Larian Studios, Swen Vincke, che ha detto di aver parlato con Phil Spencer e di aver trovato insieme a lui una soluzione per velocizzare i lavori di conversione del gioco.

Microsoft contribuirà allo sviluppo?

Sebbene Vincke non ne abbia parlato apertamente, è probabile che la soluzione trovata da Larian Studios e Microsoft per velocizzare i lavori sulla versione Xbox di Baldur's Gate 3 implichi il coinvolgimento della stessa casa di Redmond e dei suoi studi first party, che contribuiranno allo sviluppo.

Del resto aspettare fino al 2024 per veder arrivare su Xbox un titolo così importante e acclamato non sarebbe stata la scelta migliore per i possessori della console Microsoft, a maggior ragione visto che il lancio su PS5 avverrà nel giro di pochi giorni, il prossimo 6 settembre.