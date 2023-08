Sony ha acquisito la compagnia Audeze, per 'innovare l'esperienza audio dei giochi per PlayStation'

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver stretto un accordo per l'acquisizione di Audeze, una compagnia che si occupa di tecnologia audio e produce cuffie da gaming di alto livello. Non è stata indicata la cifra investita dalla compagnia.

Il comunicato ufficiale spiega che "l'acquisizione rafforzerà gli sforzi di SIE per continuare a innovare l'esperienza audio dei giochi per PlayStation. Audeze continuerà a operare in modo indipendente e a sviluppare prodotti multipiattaforma, beneficiando al contempo dell'appartenenza all'ecosistema PlayStation."