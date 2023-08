MLB The Show, la serie incasserebbe più di 100 milioni di dollari l'anno

La serie MLB The Show è un grande successo per Sony, capace di incassare più di 100 milioni di dollari l'anno. Il dato è arrivo dal profilo LinkedIn di un ex direttore del marketing di PlayStation, Michael Webster, che ha anche vantato una crescita dell'ARPU (ricavi medi per utente) e del coinvolgimento dei giocatori rispettivamente del 400% e del 150% dal suo arrivo.

Webster ha anche ribadito un fatto noto, ossia che il God of War del 2018 ha prodotto 500 milioni di dollari di ricavi. È un altro dei titoli cui ha lavorato anche lui.