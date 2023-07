Baldur's Gate 3: Xbox Series S non ostacola lo sviluppo ma richiede più lavoro, per Larian

In base a quanto riferito dagli sviluppatori, la funzionalità in questione non ha particolari problemi su Xbox Series X ma incontra alcune difficoltà su Xbox Series S : considerando che Microsoft richiede la parità di modalità di gioco sulle due piattaforme, Larian ha dovuto ritardare l'uscita di Baldur's Gate 3 su Xbox per poter garantire il corretto funzionamento su entrambe le piattaforme, anche con l'aiuto di sviluppatori Microsoft.

Il CEO di Larian Studios è stato interrogato direttamente sulla questione, in seguito alle affermazioni del team sulle difficoltà incontrate nello sviluppo su Xbox Series S e in particolare sull'implementazione del multiplayer cooperativo con split-screen .

In un'interessante intervista da parte del canale YouTube SkillUp, Swen Vincke di Larian Studios è tornato sulla questione Xbox Series S , riferendo di non considerare la console come un ostacolo allo sviluppo ma che rappresenta una soluzione che richiede comunque una maggiore quantità di lavoro .

Nell'intervista, Vincke adotta ovviamente una posizione molto diplomatica, sostenendo che non considera Xbox Series S un peso o un ostacolo per lo sviluppo e l'evoluzione dei videogiochi, ma che questa richiede comunque una maggiore quantità di lavoro. A dire il vero, dalle parole risulta chiaro come la soluzione con doppia configurazione sia considerata più complicata da gestire, ma il CEO di Larian ha comunque ben soppesato le parole e ha anche dimostrato apprezzamento per la soluzione economica offerta da Microsoft agli utenti con tale console.

"Penso che sia una proposta positiva il fatto di mettere a disposizione due dispositivi diversi, ma vogliamo che vi sia compatibilità tra questi", ha spiegato Vincke. "Semplicemente, richiedono un certo impegno dal punto di vista di sviluppo", ha poi aggiunto, spiegando che due diverse configurazioni hardware su cui ottimizzare richiedono chiaramente più tempo di una sola.

È anche vero che Larian è un team fortemente specializzato su titoli principalmente su PC, dunque lavorare con diverse configurazioni non dovrebbe essere un gran problema per lo studio in questione. Nel frattempo, abbiamo visto data e orario di sblocco di Baldur's Gate 3 su PC, in arrivo proprio questa settimana, il 3 agosto 2023. In attesa del lancio, potete dare un'occhiata all'editor di personaggi non ufficiale.