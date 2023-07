Baldur's Gate 3: l'editor di personaggi non ufficiale consente di provare build in anticipo

Baldur's Gate 3 è ormai alle porte, ma nel caso vogliate sperimentare con un un po' di anticipo le possibilità offerte dallo strumento di creazione dei personaggi, è possibile provare l'editor non ufficiale, che finisce comunque una buona interpretazione delle possibili build effettuabili all'interno del gioco Larian Studios.

Si tratta di uno strumento creato da un fan, dunque ovviamente non ha la pretesa di essere completo e non è riconosciuto in via ufficiale dal gioco, ma essendo stato costruito in base a quanto visto finora nella versione ad accesso anticipato e alle informazioni fornite dagli sviluppatori, può essere considerato piuttosto affidabile.

Potete dunque dare un'occhiata al Baldur's Gate 3 Character Builder non ufficiale a questo indirizzo, con la possibilità di avere un'idea di quello che può emergere dalla costruzione di un personaggio a partire dalla razza per arrivare poi alla diverse struttura delle build.