Baldur's Gate 3: le scene di sesso sono state girate con coordinatori specializzati

Si tratta probabilmente della prima volta in assoluto che una tale figura viene impiegata nello sviluppo di un videogioco, rappresentando un altro primato particolare raggiunto da Baldur's Gate 3 nella sua colossale produzione.

Un Intimacy Coordinator è una figura specializzata che sta emergendo di recente nelle produzioni cinematografiche e televisive: interviene quando c'è da girare delle scene di sesso e ha il duplice scopo di aiutare tecnicamente il regista e gli attori nell'esecuzione di tali scene, ma anche di fornire supporto psicologico nei confronti di coloro che sono direttamente coinvolti nelle scene in questione.

Durante una recente intervista alla BBC, le attrici Jennifer English e Devora Wilde hanno svelato che Larian Studio ha ingaggiato un " Intimacy Coordinator " per girare le scene di sesso di Baldur's Gate 3 , ovvero un coordinatore specializzato nella direzione di tali sequenze e nel supporto agli attori impegnati in questo genere di sequenze.

Shadowheart in una scena di Baldur's Gate 3

Jennifer English, che interpreta Shadowheart, e Devora Wilde che è l'attrice di Lae'zel, hanno riferito che la scelta di ricorrere a un Intimacy Coordinator è stata particolarmente apprezzata, avendo dato una notevole sicurezza a entrambe durante le scene in motion capture.

Anche grazie a questa figura, nonostante abbiano comunque ammesso che girare alcune scene per la narrazione di un gioco di ruolo fantasy abbia avuto i suoi momenti un po' bizzarri, non ci sono mai state delle situazioni veramente imbarazzanti tanto da bloccarle.

Non sappiamo ancora cosa ne pensi l'orso della famosa scena, ma siamo sicuri che sia d'accordo con le due attrici. Nel frattempo, sembra che alcuni codici per le recensioni siano arrivati, alquanto tardi come era stato previsto.