Baldur's Gate 3: codici per le recensioni pochi giorni prima dell'uscita

Considerata la lunghezza del gioco, tra le 75 e le 100 ore per completare una volta la campagna principale, secondo Schreier è improbabile che escano recensioni comprensive per la data di lancio.

Larian Studios ha spiegato a Jason Schreier che invierà i codici per le reccensioni di Badlur's Gate 3 il 28 luglio 2023, ossia pochissimi giorni prima dell'uscita del gioco prevista per il 3 agosto 2023. Il motivo addotto è che gli sviluppatori sono impegnatissimi a sviluppare il gioco. Probabilmente l'uscita anticipata della versione PC rispetto a quanto inizialmente programmato, scelta dettata dal non volerla sovrapporre a quella di Starfield, ha preteso la sua parte.

Un gioco complesso

C'è da dire che Baldur's Gate 3 è stato in accesso anticipato per un lungo periodo, quindi moltri che andranno a recensirlo potrebbero conoscere bene la prima parte del gioco, che già si è fatta ampiamente apprezzare. Quindi potrebbero partire in un certo senso avvvantaggiati, anche se le tempistiche sono effettivamente molto strette.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 uscirà il 3 agosto su PC e il 6 settembre 2023 su PS5. In futuro arriverà anche su Xbox Series X e S, ma ancora non c'è una data d'uscita ufficiale.