Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch ha venduto 4 milioni di copie

I giapponesi amano Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Lanciato nel 2020, Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è un party game apprezzatissimo in patria, tanto da diventare uno dei successi più grandi della console ibrida di Nintendo, capace di superare Monster Hunter Rise, Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La serie Momotaro Dentetsu viene da lontano ed è uno dei prodotti di Konami per il mercato giapponese di più lungo corso. In Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! il protagonista ha il ruolo i presidente di una compagnia ferroviaria e deve competere per farla crescere più della concorrenza.

Difficilmente Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! uscirà dal Giappone, ma è interessante sapere che il mercato locale è ancora in grado di produrre hit simili. Konami ha continuato ad aggiornare il gioco sin dal lancio, aggiungendo nuovi contenuti e modalità, per la gioia degli acquirenti.