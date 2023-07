Gundam Evolution chiude i battenti, a meno di un anno dal lancio

Kazuya Maruyama, il produttore esecutivo del gioco, ha annunciato che Gundam Evolution chiuderà i battenti il 29 novembre 2023. L'annnuncio è arrivato a meno di un anno dal lancio, con la fine del gioco che accadrà poco dopo. Insomma, si tratta dell'ennesimo live service che non è riuscito a sopravvivere alla prova del tempo e di cui non rimarrà niente.

Gli ultimi passi

Gundam Evolution non ha ottenuto successo

Prima della fine del gioco, il 23 agosto 2023 sarà lanciata la Stagione 6, che aggiungerà una nuova unità e due mappe. La stagione finale sarà invece pubblicata il 25 ottobre e darà un finale al gioco.

Detto questo, dal 26 luglio non sarà più possibile acquistare le monete EVO e l'EC Pod Limited. Cesseranno inoltre gli aggiornamenti di EC Pod, CAP Pod e Ticket Pod. Le monete EVO acquistate saranno utilizzabili fino alla cessazione del servizio. Non ci saranno rimborsi per gli acquisti fatti.

Se volete più dettagli su Gundam Evolution, potete leggere la nostra recensione.

Il team di sviluppo ha promesso di continuare a supportare il gioco fino alla fine, così da assicurare comunque ai giocatori la massima qualità possibile.

Gundam Evolution è solo l'ultimo dei giochi live service fallito negli ultimi mesi. Purtroppo questo modello economico è spietatissimo verso i prodotti di scarso successo, portandone alla cancellazione e alla sparizione nel volgere di pochi mesi.