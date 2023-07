Baldur's Gate 3: le vendite in early access sono cinque volte quelle di Divinity: Original Sin 2

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora Baldur's Gate 3 ha tutte le carte in regola per affermarsi come il maggior successo di sempre per Larian Studios e uno dei più grandi per il genere GDR in generale. Stando a quanto dichiarato dal fondatore dello studio, Swen Vincke, le vendite registrate durante l'early access del gioco sono cinque volte superiori a quelle di Divinity: Original Sin 2.

In un'intervista con Eurogamer.net, Vincke ha dichiarato che l'early access di Baldur's Gate 3 ha ottenuto un successo "enormemente maggiore" nel periodo iniziale rispetto a quanto fatto dal precedente gioco dello studio. Sebbene non abbia indicato numeri di vendita precisi, il fondatore di Larian Studios ha riferito che le vendite in Accesso Anticipato sono state cinque volte superiori a Divinity: Original Sin 2.