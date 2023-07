Sega Saturn Mini: una nuova mini-console è possibile, ma è difficile da realizzare

Considerando che Sega ha continuato a proporre mini-console base su piattaforme del passato fino a poco tempo fa, non è da escludere che abbia intenzione di proseguire, magari con un Sega Saturn Mini , ma la compagnia sostiene che ci sono delle grosse difficoltà nel realizzarla, sebbene non sia esclusa .

Un Sega Saturn Mini è difficile, ma non impossibile

"Il Sega Saturn è una console dalle performance sorprendentemente alte, dunque la difficoltà nel miniaturizzarla è alta. Non è solo una questione di valutare sulla base delle possibili vendite positive, ma si tratterebbe anche di un impegno gravoso in questo caso", ha spiegato Sugino.

"Mi piacerebbe pensarci quando saremo in una situazione dove possiamo semplicemente sviluppare un tale hardware in collaborazione con appassionati di Saturn e Dreamcast". Dunque, da quanto sembra, ci sarebbe forse bisogno di una collaborazione per facilitare la questione, perché una miniaturizzazione di Sega Saturn non sarebbe una cosa semplice da fare, dal punto di vista ingegneristico.

In precedenza, d'altra parte, la stessa idea era stata scartata a causa degli alti costi in un mercato ancora influenzato dalla pandemia da Covid, ma ora la situazione sembra essersi spostata più sulla difficoltà di progettazione. Ricordiamo che, in precedenza, Sega ha prodotto con ottimo successo il Sega Mega Drive Mini e il Sega Mega Drive Mini 2.