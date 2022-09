Sega Mega Drive Mini 2 disponibile da oggi in preordine su Amazon

Sega Mega Drive Mini 2, la nuova mini-console Sega per il retrogaming dedicata al celebre 16-bit, è disponibile da oggi in preordine su Amazon nella versione dedicata al mercato europeo, potete effettuare la prenotazione della vostra unità cliccando direttamente sul banner riportato qui sotto. Il prezzo applicato da Amazon è di 109,99 euro e il venditore è direttamente il sito in questione, dunque se si è abbonati a Prime si accede alla consegna a domicilio gratuita e (se tutto va bene) in tempo per il day one.

Il preorder è disponibile da oggi ma l'uscita di Sega Mega Drive Mini 2 è prevista per il 27 ottobre 2022, dunque c'è ancora un po' di tempo prima di poterci mettere le mani sopra. Tuttavia, se siete interessati all'acquisto, potrebbe essere opportuno procedere subito alla prenotazione, perché la nuova mini-console Sega dovrebbe essere distribuita in quantità particolarmente limitate.

La compagnia aveva riferito già in precedenza che il progetto Sega Mega Drive Mini 2 era nato come dedicato esclusivamente al mercato nipponico e solo in seguito è stato esteso anche all'occidente.

Sega Mega Drive Mini 2, la confezione europea

Le unità prodotte sono però molto poche, praticamente una frazione di quelle che sono state create per il primo Sega Mega Drive Mini, dunque potrebbe essere difficile trovarlo disponibile per l'acquisto dopo il periodo di lancio.

Ricordiamo che Sega Mega Drive Mini 2 contiene 60 giochi preinstallati, in questo caso appartenenti non solo al catalogo della console originale di riferimento ma tratti anche da Sega Mega CD, cosa che lo rende particolarmente interessante. Nelle settimane scorse è stata annunciata anche la lineup completa dei titoli preinstallati all'interno.

