Sega Mega Drive Mini 2: le scorte saranno molto limitate, in occidente

Sega ha già avvertito che le scorte di Sega Mega Drive Mini 2, la nuova versione della mini console dedicata al celebre 16-bit della compagnia nipponica, saranno molto limitate a causa della nota scarsità di semi-conduttori, in particolare per quanto riguarda il mercato occidentale.

In un comunicato riportato da Ars Technica, Sega avverte della possibilità che la disponibilità di Sega Mega Drive Mini 2 sia estremamente limitata in Nord America, inferiore a quella che ha caratterizzato la prima versione di Sega Mega Drive Mini.

Sega Mega Drive Mini 2

Al momento, la nuova mini-console è disponibile in preorder solo su Amazon.com in Nord America e la spedizione avverrà solo dal Giappone, cosa che potrebbe costituire ulteriori inconvenienti e ritardi.

La console non è stata nemmeno annunciata in forma ufficiale per l'Europa, probabilmente proprio a causa dei problemi di approvvigionamento, per cui Sega sta dando priorità al mercato americano forse la maggiore richiesta, ma non ci sono informazioni molto precise nemmeno per quanto riguarda quest'ultimo, al di là del fatto che l'uscita potrebbe avvenire a febbraio 2023.

Si tratta, insomma, di una distribuzione decisamente più limitata rispetto al primo Sega Mega Drive Mini, che nel periodo di lancio ha goduto di ampia visibilità e disponibilità anche in occidente. L'idea, insomma, è che il Mega Drive Mini 2 sia stato progettato soprattutto come prodotto destinato al Giappone e le intenzioni espresse da Sega sembrano confermare questa visione.

In base a quanto riportato da Ars Technica, Sega ha riferito che solo una piccola parte della produzione verrà destinata al mercato nord americano, almeno per il momento, ma si tratta di circa un decimo della quantità di unità che erano state distribuite in occidente per il primo Sega Mega Drive Mini.

Annunciato a giugno, Sega Mega Drive Mini 2 è una riproduzione in piccolo della seconda versione del Mega Drive/Genesis degli anni 90, contenente 50 giochi preinstallati e misti tra il catalogo della console originale e quello del Mega CD, cosa che lo rende particolarmente interessante. Proprio di recente sono stati annunciati altri 11 giochi, tra cui Super Street Fighter 2.