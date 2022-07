Sega Mega Drive Mini 2: annunciati altri 11 giochi, tra cui Super Street Fighter 2

Sega ha annunciato altri 11 giochi che saranno inclusi con il Sega Mega Drive Mini 2. Nello specifico parliamo di 7 giochi originariamente pubblicati su cartuccia e 4 per la periferica Mega CD, che includono, tra gli altri, Fatal Fury 2 e Super Street Fighter 2: The New Challengers. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che potrete visualizzare qui sotto.

Ecco l'elenco dei giochi svelati oggi:

Aah! Harimanada

Alien Soldier

Fatal Fury 2

Gyuwanburaa Jikochuushin Ha Katayama Masayuki no Majong Dojo

Spatter

Super Street Fighter 2: The New Challengers

Tatsujin

Final Fight CD (Mega CD)

Lunar: Eternal Blue (Mega CD)

Lunar: The Silver Star (Mega CD)

Wondermega Collection (Mega CD)

Il totale dei giochi annunciati per il Sega Mega Drive sale dunque a 33, dopo la prima serie svelata in concomitanza con l'annuncio della console e quelli annunciati a fine giugno, che includono anche Out Run.

Sega Mega Drive Mini sarà disponibile in Giappone dal 27 ottobre 2022 al prezzo di 9.980 yen, ovvero circa 70 euro. Al momento la compagnia giapponese non ha ancora annunciato se e quando la mini console arriverà anche in Europa.