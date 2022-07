Microsoft e Activision Blizzard: l'FTC potrebbe approvare l'acquisizione ad agosto

Il via libera da parte della Federal Trade Commission per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbe arrivare il mese prossimo. Poche ore fa il colosso di Redmond ha confermato di aver risposto alla seconda richiesta di invio di documentazione da parte dell'FTC e ora l'agenzia governativa statunitense ha 30 giorni di tempo per richiedere ulteriori informazioni, in caso contrario dovrà automaticamente approvare l'operazione.

Di conseguenza l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard potrebbe concretizzarsi già ad agosto, con numerose IP, tra cui quelle di Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch e Crash Bandicoot, che entrerebbero a far parte ufficialmente del già ricco catalogo verdecrociato.

Microsoft si prepara ad accogliere le celebri IP di Activision Blizzard King

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata annunciata alla fine dello scorso febbraio. Si tratta di un accordo faraonico da ben 68,7 miliardi di dollari. Di conseguenza parliamo anche di un'operazione alquanto delicata che inevitabilmente ha portato a un'indagine approfondita da parte della Federal Trade Commission.

Microsoft prevede di dare il benvenuto ad Activision Blizzard nella propria scuderia entro il 30 giugno 2023. Tuttavia a maggio il presidente Brad Smith aveva dichiarato l'acquisizione stava procedendo "velocemente", segno che l'operazione potrebbe concretizzarsi ben prima di tale data.

Questa settimana invece Sony ha ufficializzato le acquisizioni di Bungie e Haven Studios.