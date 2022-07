PlayStation Studios ufficializza l'acquisizione di Haven, lo studio di Jade Raymond

Attraverso Twitter i PlayStation Studios ufficializzano la nuova acquisizione. Si tratta di Haven Studios, il nuovo sviluppatore fondato dall'ex Ubisoft Jade Raymond dopo aver abbandonato il team di Stadia. Lo studio sarebbe già al lavoro con Mark Cerny, il vulcanico creatore dell'hardware di PlayStation 5.

Lo studio canadese e il colosso giapponese avevano annunciato l'acquisizione a marzo di quest'anno, ma solo ora si è concluso l'iter burocratico necessario per sancire questo sodalizio. Si è trattato di una sorta di colpo di fulmine, dato che Raymond ha fondato Haven alla fine del 2021 e, senza aver presentato nulla di specifico, ha immediatamente attiratto l'interesse di un colosso come Sony, sempre molto attento a chi far entrare nel proprio team.

Complice il fascino della Raymond, una figura sempre in grado di guidare progetti innovativi (anche se non sempre di successo, come Stadia), ma anche dei tanti veterani che l'hanno seguita in questa avventura, gente che ha lavorato in giochi del calibro di Assassin's Creed e Rainbow Six: Siege. Si tratta di un team di oltre 100 persone, focalizzato -in base alle sue assunzioni recenti- nella ricerca e nello sviluppo e in tecnologie cloud.

"Ci sono state persone che hanno parlato del cloud gaming ma guardandolo dal lato dei consumatori, come ad esempio: 'ora puoi giocare a questi giochi AAA su cellulare' o 'ora posso creare diversi tipi di giochi su di un'unica piattaforma', che era la promessa di Stadia," ha detto la Raymond a GamesIndustry. "Ma il cloud su cui ci stiamo concentrando è più che altro pensato per gli sviluppatori di giochi."

Questo genere di lavoro non poteva che incuriosire Mark Cerny, il creatore delle ultime PlayStation. "Quindi [Mark Cerny] è uno dei motivi principali per cui stiamo investendo così tanto in R&S e in questo team d'ingegneri di alto livello", ha detto Raymond. "Non stiamo lavorando solo al cloud, ma stiamo facendo ricerca e sviluppo in modo più lungimirante. Non posso dire molto ora, ma questo è ovviamente uno degli altri aspetti che ha attirato ed entusiasmato PlayStation. Naturalmente per noi Mark Cerny è una specie di rockstar, quindi poter collaborare con lui è davvero entusiasmante."